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الجيش يقتل 2 من الإرهابيين بسيناء والقبض على 61 آخرين بـ 4 محافظات

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الجيش يقتل 2 من الإرهابيين بسيناء والقبض على 61 آخرين بـ 4 محافظات الجيش يقتل 2 من الإرهابيين بسيناء والقبض على 61 آخرين بـ 4 محافظات

أرشيفية

تمكنت القوات المسلحة خلال الفترة من 17 -19 نوفمبر 2014 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية الإجرامية والتى أسفرت عن مقتل 2 فرد من العناصر الإرهابية نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات بمحافظة شمال سيناء، وضبط 61 فرد من العناصر الإرهابية والإجرامية بمحافظات شمال سيناء – الإسماعيلية – الدقهلية – بورسعيد .

وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه تم ضبط وتدمير 7 عربة أنواع مختلفة -23 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بمحافظة شمال سيناء، تدمير عدد (12) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية.

من جانب آخر تمكنت قوات الأمن من ضبط 2 جهاز لاسلكى (موتورولا) – 3  دائرة نسف معدة للإستخدام ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية – بندقية ضغط هواء بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تفكيك عبوة ناسفة تزن 50 كجم مجهزة للتفجير بواسطة جهاز لاسلكى ومعدة للإستخدام ضد عناصر القوات.

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أونا