أكبر علم إماراتي من حافلات النقل العام

ضمن مشاركتها في احتفالات الدولة الوطنية، سعت دائرة النقل في أبوظبي للاحتفال باليوم الوطني عبر تسجيل رقم عالمي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال أكبر لوحة فنية من الحافلات التي تشكل مع بعضها علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سبيل إنجاح المبادرة حسب اشتراطات موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حشدت دائرة النقل ما مجموعه 156 حافلة تنقسم إلى ألوان علم الإمارات بحيث تخصص 39 حافلة لتمثيل كل لون من ألوان العلم الأربعة. وسيبلغ عرض اللوحة الفنية المرتقبة 145,3 متراً في حين سيبلغ طولها 36,6 متراً. وقد تم تجهيز وصبغ جميع الحافلات في غضون مدة لم تتجاوز الأسبوعين.

وتهدف الدائرة من خلال هذه الفعالية وتسجيل الرقم القياسي الجديد إلى زيادة الوعي بدور النقل العام وأهميته كأحد أهم عناصر نجاح الفعاليات المختلفة وذلك عبر ضمان السلامة والأمان على الطرق خلال الفعاليات الكبرى وتخفيف حدة الازدحام المروري وتيسير حركة التنقل على المشاركين فيها. وتركز هذه الفعالية أيضاً على الدور الذي تلعبه دائرة النقل في تعزيز وإنجاح الفعاليات العالمية الهامة التي

تستضيفها إمارة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات الضخمة كسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 وكأس العالم لأندية كرة القدم ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) ومؤتمر طب وجراحة العيون ومعرض أبوظبي للطيران الخاص ومؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

جدير بالذكر أن دائرة النقل تساهم بدور هام في تنظيم سباقات الفورمولا 1 العالمية والتي تعد الحدث الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد احتفالات العيد الوطني، عبر تقديمها خدمات نقل لجمهور يقدر بحوالي 60,000 راكب خلال أنشطة الفعالية المتنوعة.

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