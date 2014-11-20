مرور أبوظبي تكثف التوعية بضوابط التزيين باليوم الوطني الـ "43"

كثفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي التوعية بالسلامة المرورية، خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ "43”، تحت شعار "لنحتفل ونبتهج بروح الاتحاد من دون مخالفات"، مؤكدةأهمية التعاون الحضاري مع الجمهور خلال الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والالتزام بقانون السير والمرور، وتعليمات عناصر المرور والدوريات و ضوابط التزيين، التي وضعتها المديرية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وأفاد العقيد خميس إسحاق محمد، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن حملة التوعية باليوم الوطني تشمل العديد من البرامج المتنوعة، من خلال مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بجانب محاضرات وتوزيع ومطبوعات "رول اب وفلير"، حول ضوابط التزيين باليوم الوطني بالمراكز التجارية والبرامج الميدانية من خلال الدوريات المرورية ودوريات تثقيف في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

ودعا قائدي المركبات الذين يقومون بتزيين مركباتهم والمشاركين، إلى الاحتفال بطريقة تعكس مدى ما وصلت إليه الدولة من رقي وتقدم؛ من خلال الالتزام بقانون السير والمرور والتحلي بعمق المعاني الدالة على تلك المناسبة الوطنية في أجواء مبهجة وفرحة غامرة، من دون التسبب في وقوع حوادث مرورية.

وناشد السائقين ضرورة استمرار روح التعاون الإيجابي والحضاري التي سادت العام الماضي خلال مسيرة السيارات؛ التي تم تنظيمها بجزيرة ياس "في "اليوم الوطني 42"، والتي انتظمت فيها مئات السيارات المزيّنة بألوان علم الدولة مما مكّن من الاحتفال بأجواء مبهجة وفرحة غامرة، من خلال الالتزام بقانون السير والمرور وتعليمات الدوريات المرورية، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وحثّ قائدي المركبات إلى الالتزام بفترة السماح المخصصة لتزيين المركبات من 22 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبرالمقبل؛ والالتزام بالمشاركة التفاعلية في توفير السلامة المرورية خلال الاحتفالات باليوم الوطني، والإبلاغ عن أي تجاوزات لقانون السير والمرور يقوم بها السائقون على مختلف الطرق، وتشمل الاستعراضات بالمركبات و"تفحيص الويلات"، والقيادة بطيش والتجاوز من كتف الطريق، والإشارة الضوئية الحمراء وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأشار إلى أن المديرية تتلقى البلاغات المرورية الموثقة من الجمهور حول الحالات التي يتم فيها تجاوز قانون السير والمرور؛ والفوضى والإزعاج وضوابط الاحتفالات من قائدي المركبات، من خلال تطبيق حكومة أبوظبي الإلكترونية "حارس المدينة"، بحيث تشمل البلاغات الصور الملتقطة أو مقطع فيديو وتوضيح رقم المركبة، ومكانها ووقتها؛ والشارع الذي وقعت فيه، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل مع تلك البلاغات بكل سرية دون الكشف عن مقدم البلاغ، والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح أن ضوابط الاحتفالات باليوم الوطني تتمثل في عدم تغيير لون المركبة، أو وضع الملصقات وكتابة الكلمات التي تخدش الحياء بجانب عدم تحميل المركبة أكبر من العدد المقرر وعدم الخروج من النوافذ، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي وعدم استخدام أنواع الرش"اسبريه"والنزول من المركبات على الطرق العامة، ودعت المديرية شرائح المجتمع كافة إلى تعزيز الجهود المبذولة للحدمن السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض الشباب.

وأعلنت أنها ستقوم بتطبيق المادة "1" من قانون السير والمرور وهي قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور وتنص بحجز المركبة لمدة شهر؛ بالإضافة إلى الغرامة المالية 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

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