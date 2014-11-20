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قوات الاحتلال تسلم أسرة منفذ عملية «الدهس» في القدس أمرا بهدم منزلهم

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قوات الاحتلال تسلم أسرة منفذ عملية «الدهس» في القدس أمرا بهدم منزلهم قوات الاحتلال تسلم أسرة منفذ عملية «الدهس» في القدس أمرا بهدم منزلهم

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، لأسرة الفلسطيني إبراهيم العكاري، الذي اُستشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية إثر تنفيذه لعملية الدهس، التي أسفرت عن مقتل جندي من شرطة الحدود الإسرائيلية قبل أسبوعين، في مخيم «شعفاط»، بشمال شرق القدس المحتلة، أمرا بهدم منزلهم.

وقال زياد العكاري، قريب إبراهيم، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، «وفا»، إن «قوات الاحتلال قدمت عند الساعة الثانية فجرا، وسلمت العائلة أمرا بهدم منزلها خلال 48 ساعة، وشرعت بأخذ قياسات المنزل»، وأضاف أن تصدي الشبان حال دون استكمال الإجراءات، وتدمير المنزل وأجبر القوات على الانسحاب.

وذكرت «وفا» أن مواطني مخيم «شعفاط» تصدوا، ليلة الأربعاء، لقوات وطواقم إسرائيلية اقتحمت المخيم فجرا لهدم منزل العكاري.

وأفادت الوكالة بأن مواجهات عنيفة اندلعت عند حاجز المخيم منذ ساعات، مساء الأربعاء حتى فجر الخميس، وامتدت لمحيط منزل العكاري حيث تصدى الشبان للقوات وأجبروها على الانسحاب وعدم هدم المنزل أو تدميره.

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