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فان جال: الكرة الذهبية لابد أن تكون من نصيب لاعب ألماني

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فان جال: الكرة الذهبية لابد أن تكون من نصيب لاعب ألماني فان جال: الكرة الذهبية لابد أن تكون من نصيب لاعب ألماني

لندن، (إفي): أكد الهولندي لويس فان جال مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن جائزة الكرة الذهبية لعام 2014 "يجب أن تمنح للاعب ألماني".

وأوضح المدرب المخضرم في تصريحات للتلفزيون الإنجليزي "يجب أن تفوز بلقب كي تحصل على جائزة فردية، اللقب الأهم هو كأس العالم، لذا أتمنى أن يفوز بالجائزة لاعب من منتخب ألمانيا".

وترشح من بين 23 لاعبا خمسة من المانشافت أبطال مونديال 2014 ، وهم: ماريو جوتزه وفيليب لام وتوماس مولر ومانويل نوير وباستيان شفاينشتايجر.

وتنصب التوقعات في مصلحة البرتغالي كريستيانو رونالدو وبدرجة أقل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع وجود أصوات متعالية بمنح الجائزة للحارس مانويل نوير.

وكان فان جال مدربا لمنتخب هولندا في المونديال الاخير وحصل على الميدالية البرونزية، لكنه لم يرشح أحد من "الطواحين" وخاصة أريين روبن للكرة الذهبية.

في المقابل ترشح فان جال نفسه لجائزة أفضل مدرب، وهو ما اعتبره "مفاجأة".

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