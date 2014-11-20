ريال مدريد يستعيد كافة لاعبيه الدوليين

مدريد (إفي): استعاد ريال مدريد اليوم الأربعاء كافة لاعبيه الدوليين في مران خاضه الويلزي جاريث بيل فقط مع باقي المجموعة.

من ناحيته خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب أمس ودية مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين، تدريبات الركض منفردا.

وتدرب باقي اللاعبين الدوليين الذين وصلوا اليوم للعاصمة الإسبانية في صالة الألعاب الرياضية للنادي الملكي.

وواصل لوكا مودريتش تدريبات التعافي من الاصابة التي لحقت به مؤخرا وستبعده عن المشاركة فترة تتراوح من شهرين لثلاثة أشهر.

وشارك في المران لاعبو الفريق الثاني ألفونسو إريرو ولوكاس تورو وبورجي وميدران وإنزو زيدان ودي توماس.

ويلعب الريال متصدر الدوري الإسباني يوم السبت المقبل مع إيبار خارج الديار في الجولة الثانية عشر بالليجا.