«العلميين» تفتح باب الاشتراك في برنامج التأمين حتى منتصف ديسمبر

قال الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين، الخميس، إن لجنة النشاط والخدمات فتحت باب الاشتراك ببرنامج التأمين الجماعي بالتعاون مع إحدى شركات التأمين حتى منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأعضاء المشتركين بالفعل في البرنامج يمكنهم دفع قيمة القسط الثاني عن عام 2015.

وأضاف «طلبة» في تصريح صحفي أنه سيتم أيضا اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل استقبال الأعضاء الراغبين في إنهاء إجراءات الاشتراك وسداد المتأخرات وتقديم الخدمات والأنشطة في نادي العلميين بمدينة نصر، تيسيرا عليهم.

وأشار إلى أن لجنة النشاط والخدمات ستقيم احتفالا بتكريم أعضاء النقابة الحاصلين على دراسات الماجستير والدكتوراة لعام 2014 يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري؛ تقديرا من النقابة لاجتهادهم ومواصلتهم الدراسة في الدرجات العليا التي تؤهلهم لشغل مناصب مرموقة تليق بمكانة العلميين في المجتمع.