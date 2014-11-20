محلب يستقبل القائمين على حملة مليون بطانية للفقراء

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، المهندس حسام القباني رئيس جمعية الاورمان الخيرية، والشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مصر الخير»، ونيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الكساء، لتقديم الشكر لهم على مبادرتهم بتوفير مليون بطانية للفقراء مع دخول فصل الشتاء، ضمن الحملة التي نظمها برنامج (القاهرة اليوم).

أشاد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بالمبادرة، والتي تؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات وجمعيات المجتمع المدني في مصر في دعم الأعمال الخيرية، مشيدا بحرص القائمين على المبادرة بأن تكون البطانيات الموزعة من إنتاج مصري، تشجيعا للصناعة المحلية.

من ناحية أخرى، دعا المهندس إبراهيم محلب الحضور إلى أن تتضمن أنشطة جمعياتهم الخيرية المشاركة في الجهود التعاونية بأحد المستشفيات الحكومية كمستشفى الدمرداش، وذلك من خلال المعاونة في الأنشطة الخدمية بالمستشفى كالنظافة والحراسة والتمريض، وهو ما نال استحسان الحاضرين، ووعدوا بدراستها والعمل على تطبيقها.

كما قدم رئيس جمعية الأورمان الخيرية عرضا لأنشطة الجمعية، مشيرا الى أن الجمعية تقوم من بين أنشطتها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه للصرف على عمليات القسطرة العلاجية والدعامات الدوائية، أو إجراء أية عمليات في العيون كإزالة المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الشبكية بجميع المستشفيات الحكومية لغير القادرين.