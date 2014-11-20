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ضبط 1251 جوال مكسبات طعم مجهولة المصدر بالمنوفية

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ضبط 1251 جوال مكسبات طعم مجهولة المصدر بالمنوفية ضبط 1251 جوال مكسبات طعم مجهولة المصدر بالمنوفية

شنت مباحث بالمنوفية اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط الاسواق واسفرت عن ضبط 1251 جوال مكسبات طعم مجهولة المصدر ؛ تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية إخطارا من رئيس قسم بماحث التموين يفيد بقيام حملة بمركز شرطة قويسنا وضبط 1251 جوال مكسبات طعم مدون عليها اكثر من تاريخ انتاج على كل جوال باجمالى مضبوطات 22.400 طن مواد خام داخل شركة ايجيبت فودز للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا من انتاج شرطة للمنتجات العطرية ومقرها المنطقة الثانية بمدينة السادس من اكتوبر .

وتم ضبط 38 الف لتر سولار مدعم يستخدم فى تشغيل المصنع بالمخالفة للترخيص حيث ان المصنع يعمل بالغاز الطبيعى ؛ ضبط 10.10 طن عجينة جافة لحساب شركات اخرى دون تعاقد بالمخالفة للقانون ؛ ضبط 20 طن سكر حر مجهول المصدر ؛ و5 طن اذرة صفراء مجهولة المصدر ؛ تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة 32283 – 32284 – 32285 – 32286 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 .

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