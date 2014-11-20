العثور على مومياء آثرية قام بعض الأشخاص بإخفائها بمنطقة صحرواية فى سيوة

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة سيوة قيام بعض المجهولين بإخفاء مومياء آثرية بناحية أبوشروف دائرة قسم شرطة سيوة، وانتقلت على الفور قوة أمنية للمكان المحدد حيث تم العثور على مومياء محنطة مدفونة بجانب الطريق بالمنطقة الصحراوية .

وبعرضها على الدكتور مدير مكتب آثار سيوة وبفحصها تبين أنها مومياء لشخص محنط يبلغ طوله 145 سم وعرضه 34 سم ملفوفة بالكتان ولها قيمة أثرية، ويرجح أن تكون من العصر الرومانى.

وتم التحفظ عليها بمتحف الآثار بسيوة تحت تصرف النيابة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.