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غدا.. الحكم في قضية " شهيد الأكاديمية"

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غدا.. الحكم في قضية " شهيد الأكاديمية" غدا.. الحكم في قضية " شهيد الأكاديمية"

كتب : هيثم البرعي منذ 26 دقيقة

تسدل محكمة جنايات الجيزة، غدا، الستار على قضية مقتل الشاب أحمد وحيد، طالب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والمعروف بـ"شهيد الأكاديمية"، حيث تصدر حكمها في القضية التي بدأت أولى جلساتها مطلع سبتمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدني دياب، ومحمد علي عبد الرحيم، وسكرتارية محمد عبد العزيز منصور، وعادل عبد الحليم.

كانت النيابة العامة أحالت 12 من أفراد أمن الأكاديمية لمحكمة الجنايات، وهم محمد عبد القادر مبروك، ومحمد حمدي عبد المطلب، وعبد الكريم حامد أحمد، وخالد حافظ محمد، وشريف قطب عبد الموجود، وأحمد حسن عبد المجيد، وعبد القوي مرسي عبد القوي، وأيمن أحمد محمد عرفة، وخالد محمد قرني، وخالد علي إسماعيل، وسامح جابر نجم، وعبد الغفار خالد عبد الغفار، على خلفية اتهامهم في واقعة مقتل الشاب.

وقررت المحكمة في إحدى جلساتها السابقة تعديل القيد والوصف في القضية من ضرب أدى إلى موت، إلى قتل عمد.

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