الداخلية: وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين في انهيار منزل بالبحيرة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأنه تبلغ لقسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة بإنهيار منزل مكون من طابقين ملك المدعو إبراهيم محمد الغنيمى والكائن بقرية آدم – دائرة القسم – نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين .

وبالإنتقال الفورى والفحص تبين قيام صاحب المنزل بتخزين فاكهة “برتقال ” بإحدى الثلاجات الموجوده بالمنزل ، وإضافة المواد الكيميائية لإكسابه اللون الأصفر عبارة عن ( كربون ، كبريت )، ونتيجة للإحتباس الحرارى وحدوث تسريب فى الهواء تفاعل الكربون مع الكبريت مما أدى إلى حدوث إنفجار وإنهيار المنزل .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى المتابعة.