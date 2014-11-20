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الداخلية: وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين في انهيار منزل بالبحيرة

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الداخلية: وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين في انهيار منزل بالبحيرة الداخلية: وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين في انهيار منزل بالبحيرة

أرشيف

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأنه تبلغ لقسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة بإنهيار منزل مكون من طابقين ملك المدعو  إبراهيم محمد الغنيمى والكائن بقرية آدم – دائرة القسم – نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين .

وبالإنتقال الفورى والفحص تبين قيام صاحب المنزل بتخزين فاكهة “برتقال ” بإحدى الثلاجات الموجوده بالمنزل ، وإضافة المواد الكيميائية لإكسابه اللون الأصفر عبارة عن ( كربون ، كبريت )، ونتيجة للإحتباس الحرارى وحدوث تسريب فى الهواء تفاعل الكربون مع الكبريت مما أدى إلى حدوث إنفجار وإنهيار المنزل .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى المتابعة.

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