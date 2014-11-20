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مستوطنون يؤدون طقوسا دينية في مقام «يوسف» شمالي الضفة الغربية

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مستوطنون يؤدون طقوسا دينية في مقام «يوسف» شمالي الضفة الغربية مستوطنون يؤدون طقوسا دينية في مقام «يوسف» شمالي الضفة الغربية

أدى مئات المستوطنين، فجر الخميس، طقوساً دينية، صلوات تلمودية، في مقام «يوسف»، الواقع في حي بلاطة، بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، حسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي، فجراً، وأغلقته بشكل كامل، وسمحت لحافلات إسرائيلية بنقل مئات المستوطنين للمقام، حيث أدوا طقوساً دينية، استمرت عدة ساعات.

وأضاف الشهود، أن عشرات الشبان الفلسطينيين رشقوا المركبات الإسرائيلية بالحجارة، والعبوات الفارغة، فرد الجيش بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة العشرات من الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز، تمت معالجتهم ميدانياً.ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجانب الإسرائيلي حول هذا الموضوع.

ويعتبر اليهود مقام «يوسف» مقامًا مقدسًا منذ احتلال الضفة الغربية، خلال 1967، وحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي يوسف بن يعقوب، أحضرت من ودفنت في هذا المكان، لكن عددًا من علماء الآثار نفوا صدق الرواية الإسرائيلية، قائلين إن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف دويكات.

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