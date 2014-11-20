ضربة أمريكية جديدة ضد «مجموعة خراسان» في سوريا

نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية ضد «مجموعة خراسان»، في شمال غرب سوريا، في آخر هجوم جوي ضد هذه المجموعة المقربة من تنظيم «القاعدة».

وأوضحت القيادة الأمريكية حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية، صباح الخميس، أن الطيران الأمريكي ضرب ودمر موقع تخزين على علاقة بقناة لمقاتلين سابقين في «القاعدة» أطلق عليها أحيانا اسم «مجموعة خراسان»، التي يحضر عناصرها هجمات خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وتلقت «مجموعة خراسان» ثلاث ضربات في السابق من الطيران الأمريكي، المرة الأولى، في سبتمبر، في بداية حملة الضربات الجوية في سوريا ضد تنظيم «داعش»، والتي أطلقت في 23 سبتمبر، ومرتان، خلال نوفمبر، كما ذكرت القيادة الأمريكية، التي تشرف على هذه الحرب التي يشنها التحالف الدولي المناهض لـ«الجهاديين» من الجو.

و«مجموعة خراسان» هي مجموعة لم تكن معروفة إلى حين رصدتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، في سبتمبر، وأكد المسؤولون الأمريكيون أنها تضم أعضاء من تنظيم «القاعدة» في أفغانستان وباكستان ذهبوا إلى سوريا.