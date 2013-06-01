تأجيل اجتماع مجلس شورى "حماس" بالقاهرة إلى أجل غير مسمى

كتب : الأناضول منذ 8 دقائق

كشف مصدر مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الحركة قررت إرجاء عقد اجتماع مجلس الشورى الخاص بها، والذي كان مقرر يوم الاثنين المقبل بالقاهرة، لأجل غير مسمى.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "إن حماس تجري منذ نحو شهر، ترتيبات سرية لعقد اجتماع مهم لمجلس الشورى العام فيها، لصياغة سياسات الحركة خلال الأعوام الأربعة القادمة".

ويفترض، حسب المصدر، أن تقر الحركة خلال الاجتماع موازنتها المالية، ومواقفها السياسية اتجاه القضايا المطروحة على الساحة، خاصة المواجهة مع إسرائيل، والمصالحة مع حركة "فتح".

وكشف المصدر أن عددا كبيرا من قيادات الحركة توجه بالفعل إلى القاهرة، أمس، قبل أن يتم إبلاغهم بقرار التأجيل.

وأضاف أن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، كان يفترض أن يتوجه للقاهرة غدا للمشاركة في الاجتماع قبل الإعلان عن تأجيله.

ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي تقف وراء تأجيل الاجتماع.

ويعتبر مجلس الشورى، أهم أجهزة حركة حماس الداخلية، وهو من يقرر السياسات العامة للحركة، حسبما يؤكد خبراء في شؤون حركة حماس، ومقربون منها.