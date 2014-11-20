لوحة بريشة هتلر في مزاد بـ 50 ألف يورو

قالت صاحبة دار مزادات ألمانية، الثلاثاء، إن لوحة بالألوان المائية، تعود لعام 1914 رسمها أدولف هتلر ستعرض للبيع في مزاد، السبت، وقد تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو (62685 دولارا)، مشيرة إلى اهتمام عالمي قوي بشراء اللوحة.

وأوضحت صاحبة دار مزادات “فيلدر”، كاثرين فيلدر، أن اللوحة التي تحمل اسم “السجل المدني ودار البلدية القديمة في ميونيخ” واحدة من بين ألفي لوحة فنية رسمها هتلر ما بين 1905 و1920.

وعندما سئلت عن النقد الموجه للوحة بأنه من غير اللائق عرض لوحة من أعمال الدكتاتور النازي التي تعتبر قيمتها الفنية محدودة للبيع في مزاد، قالت إن الشكاوى يجب أن توجه إلى البائعين وهما شقيقتان ألمانيتان في العقد السابع من العمر.

وكتب هتلر في سيرته الذاتية (كفاحي) إنه كان يأمل وهو في فترة الشباب أن يصبح فنانا، لكن أحلامه تحطمت بعد رفض أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا قبوله مرارا.

وقالت فيلدر في دار مزادات فيلدر في نورمبرغ: “تلقينا حتى الآن استفسارات من 4 قارات، ويبدو أن الاهتمام بهذه اللوحة على وجه الخصوص كبير إلى حد ما.. يوجد اهتمام من أميركا واليابان وعبر قارة آسيا. لا أعرف ما إذا كان بإمكان جميع هؤلاء الحضور إلى قاعة العرض بصفة شخصية”.

وبيعت 5 لوحات فنية أخرى لهتلر فيما سبق في مزادات، وبلغت قيمة اللوحات ما يصل إلى 80 ألف يورو، في حين بلغت قيمة لوحات أخرى 5000 يورو فقط.