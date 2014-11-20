“كلام فاضي” …كتاب يعرض المواقف الحياتية بطريقة ساخرة كوميدية

أطلقت “رحاب هاني” التي عُرفت مؤخراً بالمقاطع الصوتية التي تقدمها علي الساوند كلاود بأسلوب ساخر أول كتاب لها تحت اسم” كلام فاضي” ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام مع وجود أجزاء فرعية داخل كل قسم منهم.

ويتميز الكتاب بأسلوب الأدب الساخر، ويعبرعن كثير من المواقف التي يتعرض لها الأشخاص مع تغير بعض الظروف المحيطة.

يتوافر الكتاب حاليا في الأسواق ، أما حفل التوقيع سيكون خلال أوائل شهر فبراير في معرض الكتاب.

جدي بالذكر أن رحاب هاني هى مدرس مساعد بكلية الإعلام قسم صحافة بجامعة القاهرة وحاصلة على الماجستير فى الصحافة و تعمل صحفية منذ عام 2007.