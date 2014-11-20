ابن يقتل والده بالبحيرة بسبب علاقاته النسائية المتعددة

قام مزارع من مركز أبو المطامير بقتل والده، بتحريض من والدته بسبب تعدد العلاقات النسائية للأب و قيام الأهالى بضبطه داخل منزل أحد الجيران.

كان اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة،قد تلقى اخطارا،بالعثور على جثة (عبدالله.ع.ا-55 عاما) مقيم بقرية العشرين لحوم بمركز ابو المطامير،داخل أرضه الزراعية وبها طعنات متفرقة بالجسد و تهشم بالرأس.

تم تشكيل فريق للبحث و توصلت التحريات أن مرتكب الواقعة هو نجل المجنى عليه(سارى.ع.ع-19 عاما)بتحريض و مساعدة من والدته(كوثر.ح.ح-38 عاما)،و قال المتهمان،أن المجنى عليه كان يسىء معاملتهما،و مشهور عنه تعدد علاقاته النسائية، وسبق أن قام الاهالى بضبطه داخل منزل أحد جيرانه،لوجود علاقة مع زوجته.

و اعترفت الزوجة بقيامها بتحريض نجلها على قتل والده،وقام الإبن باستغلال قيام والده برى أرضه الزراعية ليلا،و قام بطعنه باستخدام سيف مما أدى الى وفاته ثم تخلص من السلاح فى أحد المصارف،ثم قام باعطاء ملابسه التى تحمل آثار الدماء الى والدته للتخلص منها،وتمالعثور على الملابس داخل المنزل أثناء وضعها فى اناء به كلور للتخلص من آثار الدماء.

تم القاء القبض على المتهمين و ابلغ النيابة العامة للتحقيق.