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السيسي بالمركز الـ25 في قائمة «تايم» لشخصية العام.. وبوتين الأول

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السيسي بالمركز الـ25 في قائمة «تايم» لشخصية العام.. وبوتين الأول السيسي بالمركز الـ25 في قائمة «تايم» لشخصية العام.. وبوتين الأول

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية، مساء الأربعاء، 50 شخصية لاختيار واحدة منها لتكون شخصية العام، وكان من بين تلك الشخصيات الرئيس عبد الفتاح ، الذي ينافسه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضحت «تايم» على موقعها الإلكتروني أن قراءها سيصوتون على اختيار الشخص، الذي يرونه الأكثر تأثيرًا في الأخبار والحياة العامة سواء بالسلب والإيجاب.

ووفقًا لـ«تايم» سيختار القراء شخصية العام حتى غلق باب التصويت الساعة 11.59 من مساء 6 ديسمبر المقبل، على أن تعلن نتيجة اختيارات القراء في 8 ديسمبر.

وستعلن «تايم» شخصية العام، وفقًا لاختيارات إدارتها التحريرية، 10 ديسمبر المقبل، بواسطة مدير تحرير امجلة، نانسي جيبس، حيث ستذاع على محطة «إن بي سي توداي»، فضلًا عن النشر عبر حسابيها على «فيس بوك» و«تويتر».

وتضم قائمة «تايم» 50 شخصية من بينها، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يحتل المركز الأول، بنسبة 7.4%، وتليه في المرتبة الثانية ملالا يوسف، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بنسبة 4.9%، فيما حل السيسي في المركز الـ25 بنسبة 1.6%.

وحل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في المركز الـ13 بنسبة 2.3%، بينما جاء في المرتبة الـ15 أمير تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، حيث حصل على 2.2% من نسبة التصويت.

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