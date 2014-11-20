«الصيادلة» تطالب بسحب أدوية تحتوى على مادة تسبب الإصابة بسرطان المثانة

طالب الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات وزارة الصحة، بضرورة سحب الأدوية، التي تحتوي على مادة «البايوجليتازون»، وذلك بعد أن أكدت كثير من الدراسات الأوربية والأمريكية والكندية ارتباط تناول هذه المادة بالإصابة بسرطان المثانة، فضلا عن الأضرار الطبية الخطرة على القلب المصاحبة لتناول هذا الدواء.

وأضاف فاروق، في تصريحات له، أن النقابة أرسلت خطاباً للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أوضحت فيه أن هيئة المحلفين الفيدرالية في ولاية لويزيانا الأمريكية قررت معاقبة شركتي تاكديا وإلي ليلي، صاحبتا العقار بمبلغ 9 مليار دولار بسبب إخفائهما معلومات عن المرضى تتعلق بإمكانية إصابتهم بسرطان المثانة إبان تداول الباوجليتازون لفترات طويلة.

ودعا فاروق وزارة الصحة إلى دراسة جميع الأدوية الملغاة في معظم دول العالم والمسببة لأعراض خطيرة للمرضى المصريين، وسرعة سحبها من الأسواق وعلى رأسها دواء النوفالجين وكل مثائله في السوق المصري.

وقدم الشكر إلى وزارة الصحة، مؤكداً أن الوزارة استجابت وبسرعة لطلب نقابة الصيادلة وسحب جميع أنواع اللبوس الطبية التي تحتوي على مادة الدومبيريدون تركيزي 10 ملجم و 60ملجم.