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المخرج الشاب محمود السفير ينتهي من تصوير فيلم "خيانة"

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المخرج الشاب محمود السفير ينتهي من تصوير فيلم "خيانة" المخرج الشاب محمود السفير ينتهي من تصوير فيلم "خيانة"

الخميس 20-11-2014 18:14

انتهى المخرج الشاب محمود السفير من تصوير فيلمه الجديد "خيانة" في المدينة المنورة، الذي هو من تأليفه، وإنتاج "لؤلؤة الفن" التي يملكها الفنان عبد الله اليامي، والذي يدعم المخرج والفيلم من خلال مؤسسته الإنتاجية، خصوصاً أن الفيلم درامي اجتماعي غير ربحي، كما أكّد المخرج السفير في حديثه لـ "سيدتي نت".

عن فكرة الفيلم أضاف قال السفير، إن الفكرة تقوم على كيفية التعامل مع الخيانة من قبل الزوج والزوجة، وأن الزوجة تتقبّل فكرة خيانة زوجها وتتحملها على أمل أن يتوب إلى الله ويعود إلى رشده، على عكس الرجل أو الزوج، الذي لا يتقبّل خيانة الزوجة، ولا بأي شكل من الأشكال.

وعن أحدث الفليم قال المخرج السفير، إنها تدور حول أربع شخصيات رئيسية، وهم: عريسان حديثا الزواج يؤدي دورهما كل من منال قاسم ومعتز الشريف، ومخطوبان، يؤدي دورهما أحمد جنيد وربيعة إبراهيم، ومن خلالهم يتعرف المشاهد على أسباب الخلافات ودوافع الخيانة وكيفية الحماية منها، ويشاركهم التمثيل عدد من الممثلين والممثلات وهم: شهد الأفندي، وهمس محمد، وممدوح العنزي، وأحمد الصفطي، وعبد العزيز الحويمضي.

أما عن أسباب تصوير الفيلم في المدينة المنورة، وعدم استعانته بأسماء لممثلين وممثلات من المشاهير قال: "الهدف من التصوير في المدينة المنورة هو رغبة مني في البحث عن مواهب من المدينة، وتدريبهم ومنحهم الفرصة لإظهار موهبتهم، وفي نفس الوقت، الفليم غير ربحي، فأنا أنتجته لعرضه في قناة اليوتيوب، بعد الانتهاء من عمليات المونتاج خلال الأيام القليلة المقبلة".

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سيدتي