أمن المنوفية: القبض على “محمد على بشر” وزير التنمية المحلية السابق بشبين الكوم

ألقت قوات أمن المنوفية ، فجر اليوم الخميس، القبض على الدكتور محمد على بشر القيادى الإخوانى وزير التنمية المحلية السابق ومحافظ المنوفية الأسبق فى عهد الإخوان من داخل منزله بمدينة شبين الكوم .

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية :” أن قوة من رجال مباحث قسم شبين الكوم والأمن الوطنى والامن العام خرجت بناء على إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق لاتهامه بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة والانضمام لجماعة على خلاف القانون قبل مظاهرات “28 نوفمبر” التى دعت لها عدد من قوى تيار الاسلام السياسى .