أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أمن المنوفية: القبض على “محمد على بشر” وزير التنمية المحلية السابق بشبين الكوم

Google+ Print
أمن المنوفية: القبض على “محمد على بشر” وزير التنمية المحلية السابق بشبين الكوم أمن المنوفية: القبض على “محمد على بشر” وزير التنمية المحلية السابق بشبين الكوم

ألقت قوات أمن المنوفية ، فجر اليوم الخميس، القبض على الدكتور محمد على بشر القيادى الإخوانى وزير التنمية المحلية السابق ومحافظ المنوفية الأسبق فى عهد الإخوان من داخل منزله بمدينة شبين الكوم .

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية :” أن قوة من رجال مباحث قسم شبين الكوم والأمن الوطنى والامن العام خرجت بناء على إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق لاتهامه بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة والانضمام لجماعة على خلاف القانون قبل مظاهرات “28 نوفمبر” التى دعت لها عدد من قوى تيار الاسلام السياسى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا