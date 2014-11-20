أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تومي هيلفيغر تقدم مجموعة جديدة بمناسبة موسم العطلات

Google+ Print
تومي هيلفيغر تقدم مجموعة جديدة بمناسبة موسم العطلات تومي هيلفيغر تقدم مجموعة جديدة بمناسبة موسم العطلات

الأربعاء 19-11-2014 17:48

قدمت "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger مجموعة جديدة لموسم العطلات للعام 2014 ودليل الأناقة المرافق. استوحيت المجموعة من المغامرات الشتوية المرحة، وترافقها حملة إعلانية متخصصة من بطولة عائلة " هيلفيغرز" – العائلة ذات الطابع الأمريكي المحبب والتي تمثل جوهر استراتيجية التسويق لدى علامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger. فالعائلة تضفي سحر المدينة المرح على المقصورة الشتوية، وتمنحها روحاً تنبض بمشاعر لموسم الأعياد وأسلوباً يجمع بين تقاليد الأعياد مع اللمسات المميزة لعلامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger.
تتضمن المجموعة، والتي يرافقها دليل متكامل للأناقة، عدداً من الأساسيات الشتوية وملابس السهرة والقطع التي تلائم الهدايا في موسم العطلات. كما تشمل المجموعة تشكيلة من الإكسسوارات، والتي تشكل هدية مثالية للأقارب والأصدقاء، ومنها القفازات والقبعات والأوشحة والمحافظ وحقائب السهرة وحقائب اليد والملابس الداخلية وملابس النوم.
واستكمالاً للمجموعة الرائعة، أعدّت علامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger دليل الأزياء والأناقة المتكامل لموسم العطلات، والذي يتضمن نصائح شاملة، كما يشمل الدليل أهم الهدايا لموسم العطلات مع إطلالات مميزة وأنيقة تحمل لمسات مرحة تعكس روح وجوهر مجموعة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي