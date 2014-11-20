تومي هيلفيغر تقدم مجموعة جديدة بمناسبة موسم العطلات

قدمت "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger مجموعة جديدة لموسم العطلات للعام 2014 ودليل الأناقة المرافق. استوحيت المجموعة من المغامرات الشتوية المرحة، وترافقها حملة إعلانية متخصصة من بطولة عائلة " هيلفيغرز" – العائلة ذات الطابع الأمريكي المحبب والتي تمثل جوهر استراتيجية التسويق لدى علامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger. فالعائلة تضفي سحر المدينة المرح على المقصورة الشتوية، وتمنحها روحاً تنبض بمشاعر لموسم الأعياد وأسلوباً يجمع بين تقاليد الأعياد مع اللمسات المميزة لعلامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger.

تتضمن المجموعة، والتي يرافقها دليل متكامل للأناقة، عدداً من الأساسيات الشتوية وملابس السهرة والقطع التي تلائم الهدايا في موسم العطلات. كما تشمل المجموعة تشكيلة من الإكسسوارات، والتي تشكل هدية مثالية للأقارب والأصدقاء، ومنها القفازات والقبعات والأوشحة والمحافظ وحقائب السهرة وحقائب اليد والملابس الداخلية وملابس النوم.

واستكمالاً للمجموعة الرائعة، أعدّت علامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger دليل الأزياء والأناقة المتكامل لموسم العطلات، والذي يتضمن نصائح شاملة، كما يشمل الدليل أهم الهدايا لموسم العطلات مع إطلالات مميزة وأنيقة تحمل لمسات مرحة تعكس روح وجوهر مجموعة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger.