اليوم.. استئناف محاكمة «قضاة من أجل مصر»

يستأنف مجلس التأديب والصلاحية بدار القضاء العالي، الخميس، محاكمة 15 عضوا بحركة «قضاة من أجل مصر»، على خلفية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون.

وكانت هيئة الدفاع عن القضاة طلبت من المجلس، أثناء الجلسة السابقة، سماع أقوال محرر محضر التحريات، الضابط بجهاز الأمن الوطني، عمرو أحمد ناصف، الذي أحيلوا على إثره للجنة الصلاحية، كما طالبوا باستدعاء مقدمي الشكوى ضدهم، وهما المستشار محمد عبد الرازق، والمستشار رواد حما، ومواجهتهما أمام المجلس.

ودفع القضاة بعدم دستورية إجراءات مجلس التأديب والصلاحية بتشكيله الحالي، وانعدام تعيين المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق، الذي أحالهم للجنة الصلاحية.

كما قدم «قضاة من أجل» مصر طلبا للمستشار نبيل زكي مرقص، رئيس المجلس، بضرورة علانية جلسات المحاكمة لحضور ممثلي وسائل الإعلام، مستندين في ذلك للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتضامن كل من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والنائب العام المساعد الأسبق، المستشار حسن ياسين، والمستشار بمحكمة الاستئناف فؤاد راشد، والقاضي بمحكمة النقص المستشار محسن فضل، وعدد من أعضاء الهيئات أقضائية المختلفة مع «قضاة من أجل مصر».

وتضم قائمة القضاة: محمد عبد الحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود علي، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، و أسامة عبد الرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا. علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة،و محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.