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البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام لبرنامج “مذكرة الاعتقال الأوروبي”

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البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام لبرنامج “مذكرة الاعتقال الأوروبي” البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام لبرنامج “مذكرة الاعتقال الأوروبي”

صوت البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء لصالح الانضمام لبرنامج “مذكرة الاعتقال الأوروبي”، في تصويت رمزي طرح من جانب حزب العمال المعارض لتسليط الضوء على الانقسامات بين محافظي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

ويأتي هذا الإجراء قبل انتخابات تكميلية حاسمة يتوقع أن يفوز فيها حزب الاستقلال البريطاني المتشكك في الاتحاد الأوروبي.

ويعد التصويت على الانضمام لمشروع مذكرة الاعتقال الأوروبي أمرا رمزيا بسبب نية عدم الكشف عن الانقسامات داخل صفوفها حول سياستها بشأن أوروبا.

ومن المتوقع أن تمنح الانتخابات التكميلية في روشستر وستروود حزب الاستقلال البريطاني مقعدا ثانيا في البرلمان.

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