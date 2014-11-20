” إخناتون ” يغني من ألحان ” هشام نزيه ” على مسارح بردواي 2016

بدأ الكاتب هشام عبد الخالق كتابة سيناريو وأغاني المسرحية الغنائية ” اخناتون ” ويشاركه في الكتابة الشاب محمد متولي صاحب المجموعة القصيصة “ بيريود ” ، ويشاركهما في الموسيقى التصويرية للعمل الموسيقار ” هشام نزيه ” .

تم الانتهاء حاليا من كتابة النص الكامل للمسرحية الغنائية التي تحكي قصة الفرعون أخناتون، أبو الموحدين، وعلاقة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته الملكة “نفرتيتي”، والصراع بينه وبين والدته الملكة الأم “تي” ومؤامرة “مايا” كبير كهنة آمون والتي حاكها مع “حور محب” قائد الجيش آنذاك، إلى أن تمت الإطاحة بحكم أخناتون واغتياله ثم وضع ابنه “توت عنخ آمون” على عرش مصر. و تم ترك النهاية مفتوحة ليحكم الجمهور بنفسه ويقيم كل من “أخناتون” وحكمه ودعوته لدين جديد ينبذ تعدد الآلهة ويؤمن بالإله الواحد “آتون”

تتضمن المسرحية الغنائية 23 أغنية والعديد من الرقصات التي يصمهها “شييت والكار” وهو أحد أكبر مصممي الرقصات في برودواي. كما يضم طاقم العمل مجموعة من نجوم برودواي الحاصلين علي جائزة “توني أوورد” والدراما ديسك، من بينهم “جوي دوولد” مصمم المكياج و”شارلز لاوبنتيه” مصمم الباروكات والشعر و”روبيرت فيرزيل” مصمم الإضاءة و”ريكاردوا هرننديز” مصمم الديكورات و”أرون راين” مصمم البروجكشن و”جيوفاني جوبي” مصمم الملابس المتخصص في تصميم الملابس التاريخية. كما يشرف علي الإنتاج كل من المنتجين “مارتن بلات” و”دافيد إليوت”، الحاصلين علي جائزة “توني”. ويجري حاليا الاتفاق مع نخبة من كبار ممثلين المسرح الموسيقي في برودواي للأدوار المختلفة، بعد أن تم اختيار حتى الآن كل من “نيكنجا” في دور الملكة الأم “تي” و “سييف ستانيك” في دور الكاتب المصري

ويعكف حاليا “ريكاردو هرندنيز” مصمم الديكورات علي الانتهاء من تصميم الديكورات التي تليق بهذا العمل الضخم الذي يخلد عظمة مصر الفرعونية، ويقوم “أرون راين” بتصميم البروجكشن والذي يقدم لاول مرة في العالم مشاهد مجسمة لبناء مدينة “آتون” بتقنية الهولوجرام

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل بعض الأغاني في نهاية شهر يناير في نيويورك، على أن تبدأ البروفات وجلسات قراءة النص المسرحي في منتصف عام 2015، من خلال ورشة عمل لمدة 3 أسابيع للتدريب علي جميع الرقصات ليتم عمل العروض التجريبية خارج مدينة نيويورك في نهاية العام المقبل ثم يتم العرض النهائي رسميا علي مسارح برودواي في مطلع عام 2016.

> تبلغ ميزانية العمل 15، مليون دولار وتم إطلاق حملة كرواد فاندج مع الموقع الشهير انديجوجو وهو نظام معروف عالميا حيث يشارك عشاق الفنون بالمساهمة بمبالغ بسيطة تبدأ من دولار واحد الي 500 دولار للمساهمة في اتمام عملية التحضيرات. وقد قام هذا النظام بدعم العديد من الأعمال المسرحية والأفلام الأمريكية والأوروبية الشهيرة آخرهم فيلم “بالو التو” للممثل الأمريكي الشهير جيمس فرانكو

وقد أعلن “هشام عبد الخالق” أنه تمت دعوته من قبل رئيس مكتبة كوينز العامة، إحدى أعرق مكتبات نيويورك لكي يقدم لأول مرة في العالم مع مجموعة من ممثلين العرض حفلة يقدم خلالها بعض الأغاني، وإعلان البدء رسميًا بالتحضير لـ “أخناتون” وأشار هشام إلى أنه سوف يعلن عن موعد الحفل لاحقًا، مشيرًا إلى أنه يتم الاتفاق حاليًا على عدد من الحفلات الأخرى ببعض المدن الأمريكية المختلفة كادينفر ولوس أنجليس وشيكاغو، كما تتحمل مكتبة كوينز العامة جميع تكاليف الإنتاج والدعاية للحفل المقدم مجانًا للجمهور

جدير بالذكر أن “أخناتون” يعد العمل الأول من نوعه الذي قام بتأليفه وتلحينه وإخراجه فنانون مصريون ليتم عرضه على مسارح برودواي الشهيرة. وقد قام فريق عمل مصري بتصميم وتنفيذ الحملات الدعائية للعرض، يتضمن المخرج “محسن جودة” الذي قام بتصميم الفيديوهات الدعائية (البرومو) للمسرحية الغنائية على القناة الخاصة بالمسرحية على موقع يوتيوب، كما قام الفنان “سمير مصطفى” بتصميم بوسترات العرض