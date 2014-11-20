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وزير الحرس الوطني يبدأ زيارته إلى واشنطن

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وزير الحرس الوطني يبدأ زيارته إلى واشنطن وزير الحرس الوطني يبدأ زيارته إلى واشنطن

    وصل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، الليلة قبل الماضية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في مستهل زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة تلقاها سموه من معالي وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيغل.

وكان في استقبال سمو وزير الحرس الوطني، لدى وصوله قاعدة "أندروز" الجوية، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والملاحق ومديرو المكاتب في واشنطن، وأعضاء البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأمريكية.

كما كان في استقباله مندوب من وزارة الدفاع الأمريكية، وعدد من كبار قادة وزارة الدفاع.

وسيبحث سموه، خلال الزيارة، أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة وسبل تعزيزها.

ويضم الوفد المرافق لسمو وزير الحرس الوطني، في زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، الفريق محمد بن خالد الناهض، ورئيس هيئة الطيران بالوزارة، اللواء طيار ركن راشد بن عبدالله الزهراني.

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