مطالب لتحويل قرض الصندوق العقاري للدفعة الأولى للمنشآت التمويلية

طالب مستثمر عقاري بارز بضرورة الاستفادة من قروض صندوق التنمية العقارية التي تصدر تباعاً في نهاية كل شهر هجري من خلال تحويلها - أو جزء منها - إلى احدى المنشآت التمويلية أو البنكية لتكون مقدم شراء المساكن الجاهزة.

وقال الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة المشعل القابضة التي تستثمر في القطاعين السكني والتجاري في مكة المكرمة؛ أعتقد أن الرؤية العامة في سوق الاسكان تكشف عن مناطق ومدن لاتزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لدعم الاستثمار السكني فيها، وضخ مزيد من المنتجات السكنية.. مثل الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر.. وهي المناطق التي في الغالب لاتغطيها منتجات وزارة الاسكان على المدى القريب، في مقابل مناطق أخرى يتوقع أن تغطيها مثل القصيم، والحدود الشمالية.

ويرى الدكتور المشعل أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الصندوق العقاري الذي يملك آليات تمويل سهلة، وميسرة، والمنشآت التمويلية من البنوك وشركات التمويل، يمكن أن يسهم دعم المستهلك النهائي بعد إقرار العمل باللائحة الجديدة للتمويل العقاري التي تنص على أن يكون اجمالي التمويل 70% فقط من قيمة المسكن، مستشهداً بهذا الصدد بتجربة الصندوق العقاري الناجحة في طرح وتعميم القرض الاضافي.

إلى ذلك وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية شويش الضويحي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم (5170) قرضاً لبناء ما يقارب (6204) وحدات سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، بحسب أولوية تقديم القرض بقيمة 2585 مليون ريال، تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436ه.

من جانبه بيّن مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي أن هذه الدفعة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتسريع في إصدار دفعات قروض جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن هناك دفعة أخرى سيتم إصدارها خلال شهر صفر وقبل نهاية العام المالي.

وأهاب الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم، مؤكدًا أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة.

وأشار إلى إن جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قبل تاريخ 25 شوال 1435ه قد تم منحهم سنة كاملة تنتهي في 24 شوال 1436ه للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم، في حين تم تحديد عام كامل لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلاً.

ورأى مدير عام صندوق التنمية العقارية أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، موضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.