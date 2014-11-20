أوباما يبحث ومتعب بن عبدالله قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية

استقبل فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمس في البيت الأبيض صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة تلقاها سموه من معالي وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل.

ونقل سمو وزير الحرس الوطني خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لفخامة الرئيس باراك أوباما الذي حمله بدوره نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

ورحب فخامة الرئيس أوباما خلال الاستقبال بزيارة سمو وزير الحرس الوطني للولايات المتحدة وذلك في إطار ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة ووثيقة على المستويات كافة.

حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وأوضح سمو وزير الحرس الوطني في تصريحات للصحفيين عقب الاستقبال أن لقاءه بفخامة الرئيس الأمريكي تناول عددًا من القضايا التي تهم البلدين الصديقين.

وقال سموه «لقد سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس باراك أوباما وكان لقاءً حميمًا ووجدت من فخامة الرئيس كل تقدير ومحبة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- ولشعب المملكة العربية السعودية والعلاقات السعودية الأمريكية هي علاقات وثيقة ومتميزة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة.»

متعب بن عبدالله: لمست من الرئيس أوباما تفهمًا واضحًا للقضايا كافة وتطابقًا في وجهات النظر

وبين سموه أنه وجد من فخامة الرئيس أوباما تفهمًا واضحًا للقضايا كافة التي تهم المنطقة وتطابق وجهات النظر بما يحقق السلام والأمن والاستقرار للجميع.

وأضاف سمو وزير الحرس الوطني «على صعيد التطورات في المنطقة وجدت حرصاً من فخامة الرئيس أوباما على استقرار منطقة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب أينما وجد».

وأوضح سموه أن الموقف السعودي الأمريكي هو جزء من الموقف الدولي الحريص على رفع المعاناة عن الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره وكذلك الحرص على استقرار الأوضاع في العراق وفي اليمن وحل الإشكالات كافة التي تعيق عملية استقرار هاتين الدولتين سياسيًا وأمنيًا. وأكد سمو وزير الحرس الوطني في ختام تصريحه أن العلاقات السعودية الأمريكية تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والسعي الدائم على نشر السلام العادل والشامل وانهاء النزاعات الطائفية ومواجهة الارهاب.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله قد وصل الليلة قبل الماضية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في مستهل زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة تلقاها سموه من معالي وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيغل.

وكان في استقبال سمو وزير الحرس الوطني، لدى وصوله قاعدة "أندروز" الجوية، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والملاحق ومديرو المكاتب السعودية في واشنطن، وأعضاء البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأمريكية.

كما كان في استقباله مندوب من وزارة الدفاع الأمريكية، وعدد من كبار قادة وزارة الدفاع. وسيبحث سموه، خلال الزيارة، أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة وسبل تعزيزها.

ويضم الوفد المرافق لسمو وزير الحرس الوطني، في زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، الفريق محمد بن خالد الناهض، ورئيس هيئة الطيران بالوزارة، اللواء طيار ركن راشد بن عبدالله الزهراني.