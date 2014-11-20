الجبوري: عودة السفير السعودي إلى بغداد خلال شهر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، في قصر المؤتمرات امس معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الدكتور سليم عبدالله الجبوري.

ورحب سموه في بداية الاستقبال بمعالي الدكتور الجبوري والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة.

وأعرب الدكتور الجبوري من جانبه عن سعادته بزيارته للمملكة ولقائه بسمو ولي ولي العهد.

وجري خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس مجلس الشوري الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي المستشار المشرف العام على مكتب سمو ولي ولي العهد عبدالعزيز بن صالح الحواس.

فيما حضره من الجانب العراقي النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام بن باقر عبدالمجيد وعدد من نواب المجلس، وسفير العراق لدي المملكة غانم علوان الجميلي.

من جهة اخرى أقام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين في قصر المؤتمرات بالرياض امس حفل غداء تكريماً لمعالي رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري والوفد المرافق له.

وقبيل الحفل صافح معالي الدكتور الجبوري أصحاب السمو الأمراء.

حضر حفل الغداء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.

كما حضره معالي رئيس مجلس الشوري الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي المستشار المشرف العام على مكتب سمو ولي ولي العهد الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس وعضو مجلس الشوري الدكتور نواف الفغم.

فيما حضره من الجانب العراقي النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام باقر حمودي وعدد من نواب المجلس وسفير العراق لدي المملكة غانم علوان الجميلي.