«عبيد التخصصي» يفتتح أقساماً جديدة متخصصة لمواكبة المستشفيات العالمية

واكب مستشفى عبيد التخصصي الإنجازات المتلاحقة التي تحققت له مؤخراً، آخرها حصوله على شهادة الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشأة الصحية بمشروعات تطويرية كبرى طالت جميع أقسامه ومراكزه المتخصصة.

وأكد الدكتور محمد عمر العرنوس رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع الطبية المتحدة المحدودة، والمدير العام لمستشفى عبيد التخصصي، أن الهدف الأساسي الذي تحبو إليه المجموعة تحقيق نقلة نوعية متميزة ترتقي بأعمال القطاع الطبي الخاص وتجعله مواكباً للمستشفيات العالمية الممثالة بالخارج وتوفير أحدت الخدمات الطبية العصرية وجعلها في متناول المواطن والمقيم دخل المملكة.

وأعرب عن سعادته البالغة واعتزازه الكبير بحصول المستشفى على شهادة الاعتماد من المجلس المركزي، وأرجع ذلك للدعم والثقة التي حظي بها المستشفى من القيادة الرشيدة ووزارة الصحة والمواطن والمقيم في آن واحد.

وأعلن د. العرنوس في هذا الصدد عن تطوير وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة داخل المستشفى مثل قسم علاج التجميل والحروق الذي يشرف عليه الدكتور جلال شعبان وقسم جراحة الأطفال بإشراف الدكتور محمد هاني حسان، إضافة إلى توسعة قسم القلبية وتدعيمه باستشاريين على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير قسم العلاج الطبيعي وتوسعته بإشراف أطباء من أخصائيين متميزين، كما تم اعتماد فترات زمنية للرجال وأخرى للنساء لضمان راحة المرضى والمراجعين.