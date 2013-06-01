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استمرار اعتصام بحارة العبارة “دهب” بالسويس احتجاجا على بيعها وإهدار المال العام

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استمرار اعتصام بحارة العبارة “دهب” بالسويس احتجاجا على بيعها وإهدار المال العام استمرار اعتصام بحارة العبارة “دهب” بالسويس احتجاجا على بيعها وإهدار المال العام

يواصل أكثر من 50 بحار على متن العبارة ” دهب ” بميناء بور توفيق بالسويس اعتصامهم لليوم الخامس عشر مطالبين بالحفاظ على النقل البحرى المصرى والعبارات المصرية وعدم بيع العبارة دهب التى ترفع العلم المصرى وعدم خصخصتها ، مطالبين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى سرعة التدخل والحفاظ على المال العام .

أكد البحارة انهم يوميا تقون تهيدات من الفريق تامر عبد العليم رئيس شركة الملاحة الوطنية المالكة للعبارة والتابعة للدولة وكانت اخر هذه الرسائل عن طريق الربان على العبارة وكبير المهندسين كانت نصها ” أحذروا من غضب ادارة الشركة لانها ستكشر عن انيابها قريبا ” ، مؤكدين أن كل ذلك حتى يرضخ البحارة ولا يطالبون بحقوقهم ويصمتوا على بيع العبارة لرجل اعمال سودانى من اصل سعودى .

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