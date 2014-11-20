العثور ملكة جمال هندوراس وشقيقتها مقتولتين

تمكن اليوم عناصر الشرطة من العثور على جثة كل من ملكة جمال هندوراس Maria Jose Alvarado وشقيقتها Sofia، على ضفاف نهر يقع في شرق هندوراس.

Maria Jose البالغة من العمر 23 عاماً، و Sofia إبنة الـ 19 عاماً، عُثر عليهما في مشاع قرية مجاورة للمدينة، حيث إختفيا الخميس الماضي، خلال حضورهما حفل عيد ميلاد Sofia.

وقد تم إعتقال حبيب Sofia صاحب عيد الميلاد، بعد أن أبدت والدة الضحيتين بعض الشكوك بشأنه، بالإضافة إلى 3 رجال آخرين، بينهم صاحب منتجع أغوأغوا الذي استضاف حفل عيد الميلاد.

وقد أخبر شهود عيان عناصر الشرطة، أن حبيب شقيقة Maria Jose Alvarado إستشاط غضباً لرؤية Sofia ترقص مع أحد الحاضرين، كما غضب لأن Maria Jose كانت تغادر الحفل مع شاب مجهول، فلحق بهما وأطلق النار عليهما بعد مشادة كلامية حادة.