أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

العثور ملكة جمال هندوراس وشقيقتها مقتولتين

Google+ Print
العثور ملكة جمال هندوراس وشقيقتها مقتولتين العثور ملكة جمال هندوراس وشقيقتها مقتولتين

الخميس 20-11-2014 10:45

تمكن اليوم عناصر الشرطة من العثور على جثة كل من ملكة جمال هندوراس Maria Jose Alvarado وشقيقتها Sofia، على ضفاف نهر يقع في شرق هندوراس.

Maria Jose البالغة من العمر 23 عاماً، و Sofia إبنة الـ 19 عاماً، عُثر عليهما في مشاع قرية مجاورة للمدينة، حيث إختفيا الخميس الماضي، خلال حضورهما حفل عيد ميلاد Sofia.

وقد تم إعتقال حبيب Sofia صاحب عيد الميلاد، بعد أن أبدت والدة الضحيتين بعض الشكوك بشأنه، بالإضافة إلى 3 رجال آخرين، بينهم صاحب منتجع أغوأغوا الذي استضاف حفل عيد الميلاد.

وقد أخبر شهود عيان عناصر الشرطة، أن حبيب شقيقة Maria Jose Alvarado إستشاط غضباً لرؤية Sofia ترقص مع أحد الحاضرين، كما غضب لأن Maria Jose كانت تغادر الحفل مع شاب مجهول، فلحق بهما وأطلق النار عليهما بعد مشادة كلامية حادة.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي