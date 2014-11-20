هشام رامز: لا شأن للبنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصري، إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي التى تزور القاهرة حاليًا، زارت البنك المركزي للإطلاع على الإجراءات وما تم إنجازه بالسياسة النقدية.

وشدد رامز، في تصريحات صحفية له من العاصمة اللبنانية، بيروت، على «أهمية الصندوق بالنسبة لمصر على صعيد المعونات الفنية، والحصول على شهادة ثقة بسلامة الاقتصاد والإجراءات، وكذا الحصول على القرض، خاصة أننا مساهمون، وممثلون به».

وأوضح: «الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة قرار مصري حكومى ليس للصندوق شأن به».

وأضاف: «حرصت بصفتى محافظ مصر بالصندوق، واتفقت معي الحكومة على عدم دعوة البعثة الفنية لزيارة القاهرة إلا بعد إنجاز الإصلاحات، والإجراءات الحكومية الخاصة بالدعم، لاسيما الطاقة»، مؤكدا أنها «قرارات جريئة».