إقالة شوقي غريب.. ورئيس اتحاد الكرة: مصر تحتاج لمدرب أجنبي

أبلغ جمال علام رئيس اتحاد الكرة الصحفيين بقرار إقالة شوقي غريب من تدريب منتخب مصر بعد الخسارة من تونس والفشل في الصعود لكأس الأمم الإفريقية.

وقال علام عقب المباراة للصحفيين "شوقي غريب لن يستمر في قيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر".

ويستمر عقد شوقي غريب حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2018 وهو ما وضحه علام في تصريحات تلفزيونية لقناة MBC Masr.

وقال علام "العقد فيه شرط أن يصعد المنتخب لكأس الأمم الإفريقية أولا، من رأيي أن الفترة المقبلة نحتاج لمدرب أجنبي ونبدأ في البحث عن أكثر من سيرة ذاتية لمدربين".

وأضاف "شوقي غريب أدى ما عليه لكن كان هناك أشياء غريبة تحدث، لكن بيننا عقد ونحتاج لمدرب أجنبي".