حاكم رأس الخيمة يستقبل حملة نحن معاك يالأبيض

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدور شباب الوطن في تكوين صورة وطنية مشرفة للإمارات في المحافل الدولية، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على صنع المبادرات المتميزة التي تخدم الوطن في كل المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره أمس مديري «حملة نحن معاك يالأبيض » برئاسة مهره فلكناز مديرة الحملة والإعلامي سلطان البادي نائب مدير الحملة وحضور خالد حسين رئيس لجنة الأندية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وقد أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بتخصيص طائرة لنقل المشجعين إلى الرياض عبر حملة نحن معاك يالأبيض للجماهير الراغبة في مؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراة الغد أمام العراق وذلك عبر مطار رأس الخيمة الدولي. وقالت مهره فلكناز مديرة حملة نحن معاك يالأبيض «إن لقاء سموه زاد من إصرارنا على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن»، وقال الاعلامي سلطان البادي نائب مدير حملة نحن معاك يالأبيض إن هذا الواجب الوطني لن يتوقف مع نهاية خليجي إنما سنستمر في رحلة العطاء.