عبدالله بن زايد: إنجازات المبدعين تؤسس لغد أفضل

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات أن إنجازات الشباب الإماراتي المبدع تؤسس لبناء غد أفضل وأكثر ازدهاراً وإشراقاً لمجتمع ودولة الإمارات، معرباً عن تقديره للمؤسسات المانحة التي قَدّمت الدعم المالي والتقني لمؤسسة الإمارات وبرامجها المختلفة، وذلك في مبادرة تعبر عن ولائها وانتمائها، والتزامها الراسخ بقيم المسؤولية الاجتماعية، وحرصها الأكيد على أداء دورها الاستراتيجي والمحوري في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال حفل مؤسسة الإمارات السنوي لتكريم الشباب المتميز الذين شاركوا وأسهموا في تنفيذ برامجها الستة، بالإضافة إلى تكريم شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات المانحة التي قدمت الدعم المالي والتقني للمؤسسة خلال العام 2014.

حضور

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس دائرة النقل، ورئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المنتدب، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، ومحمد حمد غانم المهيري، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، والدكتورة فراوكة هيرد باي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، ومنى القرق، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان: إن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، وإنما كانت نتيجة لعطاء ومساهمات شركائنا من مؤسسات القطاع العام والخاص، إضافة إلى الجهود المتواصلة للشباب الإماراتي، وفريق العمل في مؤسسة الإمارات، والذي تميز بالتزامه وإمكاناته وقدراته الفائقة على إطلاق البرامج والمبادرات الاجتماعية الناجحة.

ودعا سموه شباب الإمارات لمواصلة الانخراط في برامج المؤسسة، والاستفادة من الفرص الكثيرة التي توفرها في مجال التمكين والتطوير، كما دعا المؤسسات الوطنية لمواصلة مشاركتها ومساهماتها في دعم برامج ومبادرات المؤسسة المختلفة.

وضمت قائمة الشركاء المتميزين التي قامت المؤسسة بتكريمهم كلاً من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة جلف كابيتال، وشركة بوريالس، وشركة أوكسيدنتال بتروليوم «أوكسي»، وشركة شل، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض«أدنيك».

صيانة وإصلاح

وشملت قائمة الشركات والهيئات التي تم تكريمها خلال الحفل كلاً من المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة «أمروك» التابع لشركة أبوظبي لتقنيات الطائرات المملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للتنمية، وشركات جي بي مورجان، وبريتيش بتروليوم، ودولفين أنيرجي، و«سي. أتش. تو أم هيل»، وباركليس، والقابضة العامة «صناعات»، وأبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وصندوق أبوظبي للتنمية وبنك أبوظبي التجاري، وشركة إنجازات لنظم المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

وجرى خلال الحفل الإعلان عن المشاريع الاجتماعية الفائزة بجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي. وفاز بالمركز الأول في الجائزة المشروع الإماراتي «مصنع الأحلام» الذي قدمه الفريق الإماراتي المؤلف من مشعل المرزوقي وسعيد النظري، وسيتلقى منحة احتضان مالية بمبلغ 100.000 درهم، فيما حصل مشروع «جهاز سمعي مضاد للماء»، الذي قدمته مها العتيبي من المملكة العربية السعودية على المركز الثاني، لتحصل على منحة احتضان مالية بمبلغ 70.000 درهم، فيما احتل مشروع «نظام برنامج الأغذية الصحية لطلاب المدارس» - «لانش بوكس» الذي قدمته كل من زكية الساده ومريم العوضي، من مملكة البحرين المركز الثالث ليحصل على منحة احتضان مالية بمبلغ 50.000 درهم لدعم مشاريعهم الخاصة بالريادة المجتمعية، وسوف تحصل هذه الفرق الفائزة على الرعاية والدعم التقني، بالإضافة إلى البرامج التوجيهية التي تقدمها مؤسسة الإمارات وشركاؤها في دول الخليج العربي. وقام معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بتكريم المشاريع الثلاثة الفائزة بالجائزة.

نقلة نوعية

قالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لدائرة البرامج في مؤسسة الإمارات: إن مؤسسة الإمارات حققت نقلة نوعيه خلال السنوات القليلة الماضية من تأسيسها، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد رؤيتها ورسالتها الرامية إلى الاستثمار الاجتماعي في تنمية الشباب، وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في حياتهم.

وزير الخارجية يشارك بمنتدى عن الصومال

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس وفد الدولة المشارك في أعمال منتدى الشراكة الوزاري حول الصومال والذي تستضيفه العاصمة الدنماركية كوبنهاجن على مدى يومين.

يهدف الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الحكومة الصومالية والأمم المتحدة لجمع أكثر من 60 وفداً دولياً بينهم حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية للعمل نحو تحقيق رؤية للصومال بلداً مسالماً ومستقراً وديمقراطياً. كوبنهاجن ـ وام