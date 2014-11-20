إنذار مدرسة خاصة سمحت لطلابها بقراءة قصص تتنافى مع الإسلام

أنذرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مدرسة في دبي تدرّس المنهاج الأميركي أمس الأول، بسبب سماحها للطلبة باستخراج قصص من تطبيق «الأبل استور»، تتنافى مع الدين الإسلامي، وذلك بعد أن توجه أحد أولياء الأمور بشكوى إلى الهيئة، تفيد بأن المدرسة تطلب من الطلبة قراءة عدة قصص إلكترونية عبر جهاز «الآيباد»، ومن ثم كتابة تقارير عنها باللغة الإنجليزية، وفقاً لما صرحت به الهيئة لـ«البيان».

وقامت الهيئة على الفور بجمع المعلومات والأدلة من جانب ولي الأمر، ومن ثم التواصل مع المدرسة المذكورة، وتبين عدم إجراء المدرسة لعمليات التنقيح المطلوبة لمحتوى القصص التي يتم تحميلها على التطبيق الإلكتروني، ما كان سبباً في وجود هذا النوع من المحتوى في إحدى صفحاته.

وعليه، فقد وجهت الهيئة إنذاراً بهذا الخصوص إلى المدرسة التي تعهدت بالالتزام بتكثيف وتشديد عمليات المراجعة الدورية لمحتوى كل القصص المجانية التي يتم تحميلها وتحديثها عبر التطبيق الإلكتروني، قبل تنزيلها على أجهزة الطلبة، لضمان عدم احتوائها على أية مواد تتعارض مع العادات والتقاليد والنظم المتبعة في الدولة، وتفادي هذا النوع من المحتوى في المستقبل.

وأكد ولي الأمر الذي تحفظ على ذكر اسمه أن مضمون القصص يتحدث عن تجسيد الإله، وأن للإله نوراً يطفأ ليلاً، ما جعل الأب يتوجه على الفور إلى هيئة المعرفة التي تعاونت معه بشكل كبير، مشددةً على أهمية فلترة واختيار القصص التي تتلاءم مع عادات وتقاليد دولتنا، إضافة إلى مراعاة ديننا الحنيف. وأثنى على انتشار ثقافة القراءة بين الطلبة، وخاصة باللغة الإنجليزية، ما تزيد من تمكنهم من مهارات الإنجليزية، خاصة أن القراءة الإلكترونية تشجع الطلبة بشكل كبير، مطالباً برقابة شديدة على المحتوى المقدم لطلبة المدارس، لكونهم يمثلون قيادات المستقبل.

ومن جهتها، أوضحت إدارة المدرسة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن قسم تقنية المعلومات بالمدرسة يرسل ويحمل الكتب الموافق عليها سلفاً، وذلك بغرض القراءة في فترة حصة القراءة المخصصة لذلك، قبل بدء اليوم الدراسي الفعلي، وتستخدم المدرسة برنامجاً مرخصاً اسمه الديكو لفتح ملفات الـPDF والـEPUP.

وقالت: «يسجل برنامج الديكو تلقائياً كل الكتب المتوافرة والمتاحة في برنامج الرف الذي يعطي فرصة للمستخدم لشراء الكتب المتوافرة، مثل برنامج EBay أو souq.com، وليس لفريق العمل بقسم تقنية المعلومات القدرة على التحكم في أي من الكتب التي تكون على قائمة برنامج الديكو».

وذكرت أنها بصدد تحميل أحدث إصدارات برنامج تأمين اللوائح الإلكترونية التي لن تسمح بتحميل أو تشغيل أي برنامج غير ضروري أو غير مرغوب فيه.