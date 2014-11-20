القاسمي يمنح التأمين الصحي الشامل لطلاب وطالبات جامعة الشارقة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة بمنح كافة طلاب وطالبات جامعة الشارقة التأمين الصحي الشامل، وذلك حرصاً من سموه على توفير الرعاية الصحية الشاملة لأبنائه الطلاب والطالبات.

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال مداخلة له مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي: إن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بمنح طلاب وطالبات جامعة الشارقة التأمين الصحي الشامل والذين لم يشملهم أي تأمين صحي من قبل، حيث يأتي هذا التوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة كونه الرئيس الأعلى للجامعة، وحرصا على توفير الرعاية الصحية لأبنائه الطلبة.

ومن ناحية أخرى أعلن مدير جامعة الشارقة عن إطلاق الحلقة الأولى من سلسلة الدراسات العليا لطلبة الدكتوراه في القانون، حيث من خلالها سيتم منح شهادة الدكتوراة في القانون لأول مرة على مستوى الدولة، وذلك لتعزيز دور جامعة الشارقة على المستوى العربي والعالمي.

كما كشف الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عن افتتاح مكتب للبحث العلمي لجامعة الشارقة في جامعة ملقا الأسبانية التي تعتبر من اقوى الجامعات الاسبانية واقدمها. جاء ذلك تفعيلا للاتفاقية التي وقعت بين الجامعتين برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تأتي هذه الخطوة من منطلق برنامج البحث العلمي الذي أطلقته الجامعة.