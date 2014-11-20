حمدان بن زايد: الخدمة الوطنية ترسّخ قيم الولاء

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، أن الانضمام إلى الخدمة الوطنية يحمل العديد من الفوائد للشباب لما تغرسه في نفوسهم من ترسيخ لقيم الولاء والانتماء والتضحية وتحمل المسؤولية وتقدير قيمة الوقت، حيث وجه سموه الدعوة الى الشباب الإماراتي لأن يضعوا تلك الحقائق نصب أعينهم وأن يبادروا إلى تلبية نداء الواجب بالانضمام إلى صفوف الخدمة الوطنية مبتهلاً سموه إلى المولى عز وجل أن يوفقه وإياهم وجميع أبناء الإمارات في تأكيد عزة ورفعة وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس الى مركز تدريب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في ليوا بالمنطقة الغربية وذلك حرصاً من سموه على الالتقاء بأبنائه الملتحقين بالخدمة الوطنية والاحتياطية وتفقد برامجهم التدريبية والاطلاع عن كثب على مستوى ما تلقوه من تأهيل وما اكتسبوه من مهارات ميدانية.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية والذي يصب في مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وأشاد سموه بحرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فخر واعتزاز

وعبر سموه عن فخره واعتزازه بجميع شباب وبنات الإمارات الذين انضموا لمسيرة الشرف ولبوا نداء الوطن وانضموا لميادين البطولة والتضحية والشرف .. منوها سموه بأن أبناء الإمارات كافة هم فداء لهذا الوطن الذي أعطى لهم الكثير وعلمهم الكثير وملأ صدورهم فخرا بمنجزاته وقلوبهم تفانياً وحباً لخدمته.

ونوه سموه بحرص ودعم قيادتنا الرشيدة لقواتنا المسلحة وبالتطور الكبير الذي شهدته وإسهاماتها بإيجابية وفعالية في العديد من ساحات العمل الإنساني العالمي لحفظ الأمن والاستقرار إضافة الى تسخير إمكانياتها ومعسكراتها لاستقبال أبناء الدولة مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى مركز تدريب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في ليوا، اللواء الركن عيسى سيف محمد المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والخدمة الوطنية.

تدريب وتأهيل

واستمع سموه إلى شرح عن مركز تدريب الخدمة الوطنية في ليوا من قبل قائد المركز الذي قدم شرحاً مفصلاً عن مراحل التدريب والتأهيل لملتحقي الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ثم شاهد سموه المجندين وهم يتدربون على الانضباط العسكري واكتساب خصائص الجندية وتعرف على حصص اللياقة البدنية ورياضة الجيوجيتسو.

كما زار سموه مقر سكن المجندين والقاعات الدراسية وشاهد تدريبا على الاسلحة .. وانتقل بعدها الى ميدان الرماية للأسلحة الخفيفة لمشاهدة تنفيذ رماية بالذخيرة الحية.

وقدم سموه في ختام الجولة الشكر إلى جميع المدربين والتقدير والعرفان للأسر والأهالي لوقوفهم المشرف خلف أبنائهم .. وحث أبناءه المجندين على التفاني في ميدان التدريب والاستفادة من قادتهم ومدربيهم.

رافق سموه خلال الزيارة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.

حفل

تحتفل القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي الخدمة الوطنية في الثاني من ديسمبر المقبل ضمن فقرات الاحتفال باليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة، بعد انتهائهم من فترة التدريب الأساسي التي استمرت ثلاثة اشهر.

وسيؤدي خريجو الدفعة الأولى استعراضات عسكرية تظهر المهارات والقدرات العسكرية البدنية، وحمل السلاح، التي اكتسبوها طوال فترة التدريب الأساسي، والتي بدأت في الثلاثين من شهر اغسطس الماضي بمراكز التدريب الخمسة على مستوى الدولة، وهي مركز «سيح اللحمة» في العين، بالقرب من المنطقة الصناعية على طريق رماح، ومركز «تدريب العين» بالقرب من «بوادي مول»، ومركز «ليوا» بالقرب من مدينة زايد في المنطقة الغربية ومركز «المنامة» على طريق «الشارقة ـ الذيد» بالقرب من دوار الذيد، فيما خصصت مدرسة «خولة بنت الأزور» لتدريب الفتيات المنتسبات للخدمة المدنية.

وقالت مصادر لـ«البيان» ان جميع منتسبي الدفعة الأولى من الذكور والإناث يؤدون حاليا بروفات واستعراضات عسكرية في مراكز التدريب وفي مناطق وشوارع مختلفة من ابوظبي والمنطقة، التي سيجرى فيها الاحتفال باليوم الوطني، والمستمرة منذ اسبوع وحتى موعد الاحتفال باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر المقبل. أبوظبي ــ ممدوح عبد الحميد