صحيفة أمريكية: تزايد شعبية الأسد بين شعبه خوفا من شبح القاعدة

ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية، اليوم السبت، أن شعبية الرئيس السورى بشار الأسد بين شعبه زادت بشكل كبير خوفا من تنامى نفوذ التيارات المتشددة وعناصر تنظيم القاعدة، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على بدء الاحتجاجات الشعبية ضده.

وأوضحت الصحيفة - فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى - أن حلف شمال الأطلنطى (ناتو) درس بيانات جمعها ناشطون ومنظمات مدعومة من الغرب تفيد بأن هناك زيادة حادة فى الدعم المقدم للأسد، وأن غالبية السوريين من شدة خوفهم من استيلاء القاعدة على السلطة فى بلادهم باتوا يفضلون استعادة الأسد لسيطرته على الوضع فى سوريا.

وتعليقا على هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مصدر غربى وثيق الصلة بالبيانات التى تجرى دراستها قوله: "إن الناس فى سوريا سئموا الحرب وكرهوا الجهاديين أكثر من كرههم للأسد"، ورجح أن ينتصر الأسد فى معركته ضد معارضيه بسبب مساعده شعبه له على حساب صفوف المعارضة.

وأكدت البيانات أن 70 بالمائة من السوريين يدعمون نظام بشار أللأسد وأن 20 بالمائة يقفون على الحياد بينما تقف الـ 10 بالمائة المتبقية فى صفوف المعارضة، رغم عدم صدور أى استطلاع رسمى فى هذا الشأن حتى الآن داخل الدولة التى أسفرت الحرب الأهلية فيها عن مقتل 90 ألف شخص.

وأوضحت (وورلد تريبيون) أن هذه البيانات سلمت للناتو الذى يواجه انقساما بشأن التدخل فى سوريا ففى الوقت الذى تواترت فيه أنباء عن ان بريطانيا وفرنسا تستعدان لنقل أسلحة إلى المقاتلين تركز الولايات المتحدة على حماية الجارة الجنوبية لسوريا وهى الأردن.