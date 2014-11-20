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أوباما يبحث مع وزير الحرس الوطني السعودي تطورات الوضع في الشرق الأوسط

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أوباما يبحث مع وزير الحرس الوطني السعودي تطورات الوضع في الشرق الأوسط أوباما يبحث مع وزير الحرس الوطني السعودي تطورات الوضع في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكى والملك السعودى

اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبد عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالبيت الأبيض اليوم وذلك لبحث عدد من القضايا المشتركة في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بيرناديت ميهان أن الرئيس أوباما أعرب عن تقديره اٍزاء اسهامات المملكة العربية لدعم التحالف الدولي لمواجهة داعش مشيرا إلى الدور السعودي الهام في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة خاصة جهود المملكة للتعاون مع العراقية.

وأوضحت المسئولة الأمريكية في بيان لها أن الرئيس الأمريكي ناقش كذلك مع الأمير متعب الجهود الأمريكية لدعم الاستقرار في اليمن وموقف واشنطن من مفاوضات المجموعة “1+5″ الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وكذلك الجهود الدولية لمكافحة إيبولا وتعزيز الأمن الصحي العالمي.

أ ش أ

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