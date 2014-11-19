نقيب الصيادلة ينفي بيع دواء مغشوش بفرع شركته في الجيزة

نفى الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، صاحب شركة ابن سينا للأدوية، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن بيع فرع الشركة بالجيزة، مستحضرا دوائيا مغشوشا وغير مرخص من وزارة الصحة.

وأكد «عبدالجواد» أن منتج ميجا ستار، موضوع المحضر، ثابت عليه أن رقم تسجيله بوزارة الصحة هو (12237/2008)، وأن رقم التسجيل الثابت بالشهادة الصادرة بتسجيل المستحضر من وزارة الصحة والسكان، الإدارة المركزية للصيدلة، والإدارة العامة للتسجيل أيضاً هو ذات الرقم (12273/2008)، ومطابق للرقم المسجل على العبوة وأن شهادة التسجيل سارية حتى 24/12/2008.

وأضاف أن شركات التوزيع لا يمكنها فتح العبوات الدوائية الواردة من الشركات المنتجة، لأن ذلك مخالف للأعراف الصيدلانية، إلى جانب أن الشركة المنتجة أقرت صراحة بموجب خطاب صادر منها أن هناك خطأ من جانبها، وحدث أثناء تعبئة العبوات، دون أدنى مسؤولية على شركة ابن سينا، مشيرا إلى أن المحضر المحرر مازال تحت تصرف النيابة العامة، ولم يصدر أى قرارات بالغلق الإدارى لمقر الشركة، لافتا إلى سحب الصنف من جميع الفروع لحين ثبوت حقيقة الأمر.