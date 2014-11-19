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بارزاني: الغرب لم يقدم أسلحة كافية لمساعدة قوات البيشمركة في هزيمة داعش

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بارزاني: الغرب لم يقدم أسلحة كافية لمساعدة قوات البيشمركة في هزيمة داعش بارزاني: الغرب لم يقدم أسلحة كافية لمساعدة قوات البيشمركة في هزيمة داعش

مسعود بارزاني

اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الدول الغربية بعدم تقديم ما يكفي من الأسلحة الثقيلة لمساعدة قوات البيشمركة الكردية على توجيه “ضربة حاسمة” لمتشددي تنظيم “داعش”.

ونقلت قناة “”فرانس 24″  قوله “نود أن نشكر الدول الأعضاء في التحالف ضد تنظيم “داعش” للدعم الذي قدموه، لكن كل الدعم الذي تلقيناه حتى الآن لا يرقى إلى المستوى المطلوب”.

وذكر بارزاني أمثلة عن أنظمة الأسلحة الثقيلة التي يحتاج إليها الأكراد خاصة في ما يتعلق بالجودة والكم، كناقلات الجنود المدرعة وطائرات الهليكوبتر والمدفعية التي قال إنهم بحاجة إليها لشن معركة حاسمة ضد مقاتلي التنظيم المتطرف، مشيرا إلى أن الأكراد لم يتلقوا هذه الأنواع من الأسلحة حتى الآن.

أ ش أ

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