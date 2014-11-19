مصر لا تعرف الطريق إلى غينيا الاستوائية

رفضنا كل فرصة ممكنة.. كان الجميع رحيما بنا، لكن منتخب مصر أصر على الفشل في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015، وخسر من تونس بهدفين مقابل هدف.

في البداية خسرنا مباراتين، الأولى خارج ديارنا أمام السنغال، والثانية على ملعبنا ووسط جماهيرنا أمام تونس.

كان الطبيعي أن تنتهي الآمال، لكن وجود بوتسوانا – الفريق الوحيد الذي فزنا عليه – مع انتصار تونس على السنغال منحنا هدية، أمل جديد.

لكننا أبدعنا في إهدار هذا الأمل وخسرنا عن جدارة أمام السنغال.. وبات مصيرنا مرتبطا بأقدام 4 منتخبات.

تلك المنتخبات لم تقتل أملنا، بل تركت الأمر بأقدامنا، شرط أن نفوز على تونس بفارق هدفين.

الجميل أن منتخب تونس ظهر سيئا للغاية في الشوط الأول من مباراتنا معه، وسجل محمد صلاح هدفا مصريا يجعلنا على بعد ضربة واحدة من الوصول برغم التصفيات البائسة للفراعنة.

هل استغل منتخب مصر تلك الفرصة؟ أيضا لا.. قدم شوطا رديئا في النصف الثاني وترك تونس تفوز بهدفين سجلهما ياسين الشيخاوي ووهبي خازري.

هكذا، منتخب مصر يغيب عن كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، في هاتريك فشل كبير لصاحب أكبر عدد من الكؤوس في دولابه بين فرق القارة السمراء كلها.

الغياب قد يعني رحيل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، لكن هناك جبهة تدعم المدرب الوطني وتطالب بمنحه فرصة حتى 2018 كونه كان في مرحلة بناء فريق، كما ظهر في مباريات التصفيات.

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