بالفيديو - السعودية إلى المربع الذهبي بأجمل هدف في خليجي 22

تأهل المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي في بطولة خليجي 22 بهدف على حساب منتخب اليمن في ختام دور المجموعات.

جاء هدف المنتخب السعودي الوحيد من تصويبة رائعة عن طريق نواف العابد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط فيما يتجمد رصيد المنتخب اليمني عند نقطتين ويودع البطولة.

ونجح المنتخب السعودي في الشوط الأول على استغلال أحد الكرات المرتدة من ركلة ركنية ليسدد العابد كرة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى المنتخب اليمني.

وسيطر الأخضر على مجريات الشوط الثاني وكاد أن يسجل الهدف الثاني لولا استبسال الدفاع اليمنى.

وفي مباراة أخرى، رافق المنتخب القطري نظيره السعودي بعد التعادل بدون أهداف مع المنتخب البحريني.

وحقق المنتخب القطري ثلاث تعادلات أولها إيجابي مع المنتخب السعودي ثم تعادلين سلبيين مع كل من اليمن والبحرين.