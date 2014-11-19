وزير الداخلية الإيطالي : إجراءات قانونية عاجلة للحد من تجنيد الأجانب في داعش

قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو أن هناك قرارا جاهزا لملء الفراغ القانوني الذي يمنع معاقبة من يريدون الذهاب بصفة مجندين في صفوف المقاتلين الأجانب لتنظيم داعش.

جاء ذلك في كلمة وزير الإيطالي خلال تقديم تقرير بحثي بعنوان زحف تنظيم داعش على ساحة الشرق الأوسط، وتأثيره على أوروبا وإيطاليا”، الذي أعدته مؤسسة إيكسا للدراسات الاستخباراتية والثقافية والاستراتيجية.

وقال ألفانو أن إيطاليا انطلق منها أكثر من خمسين محاربا,والحكومة اتخذت إجراءات عديدة لمقاومة هذه الظاهرة،مشيرا إلى أن أساليب التجنيد في “داعش” تتم من خلال أشخاص يتم دفعهم إلى التطرف في بلدانهم عبر شبكة الإنترنت لبث الأعمال الإرهابية في كل مكان.

أ ش أ