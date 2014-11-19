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طبول وأناشيد وطنية في الاحتفال بالعيد الثانى لتنصيب البابا تواضروس

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طبول وأناشيد وطنية في الاحتفال بالعيد الثانى لتنصيب البابا تواضروس طبول وأناشيد وطنية في الاحتفال بالعيد الثانى لتنصيب البابا تواضروس

البابا تواضروس الثانى

أعرب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بنشاط القائمين علي الاحتفالية الخاصة بعيد تجليسه الثانى والتى أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم بعيد جلوس البابا الثانى على الكرسى البابوى.

وقال البابا :” أشكركم علي حضوركم من كنائسكم ورغم إنها دقائق قليلة، إلا انكم استعرضتم أعلام والنشيد الوطنى.

وأضاف :”وعلينا جميعاً أن ندرك جيدا لا يستطيع أحد عمل شئ بمفرده ، فإن المثل المصري يقول “أيد لوحدها متصقفش” ، فإن الله بالنعمة ومحبتنا لبعض ومجهود كل شخص تلك الأمور التى تجعل أعمالنا ناجحة ، فالعمل دون فريق ومحبه لن ينجح ، وضرب مثلاً بأنه لو فريق كرة وأكفاء ولكنهم غير متحابين لن يستطيعوا الحصول او تحقيق أهداف”.

وتابع:” أننا نشكر ربنا لفرحنا بكنيستنا ووطنا وعلاقتنا بالداخل والخارج وعلاقتنا بالكنائس وعلاقتنا بكل مكان نروح فيه ، من محبة تشمل الأمور”

جدير بالذكر أنه قامت الفرق الكشفية من كنائس مختلفة بإطلاق الألعاب النارية بالكاتدرائية وقرع الطبول والأناشيد الوطنية أثناء الإحتفال وأزاحوا الستار عن رقم « 3» أشارة لبدء العام الثالث للبابا تواضروس.

واستعرض مقدموا الحفل إنجازات البابا تواضروس الثانى التى قام بها خلال العامين منذ إعتلائه كرسى مارمرقس الرسول كبطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، ومن بنيها رسامته لـ 23 أسقفاً وتجليس 9 أخرين، ليصبح عدد المجمع المقدس 115 أسقفا.

 

 

 

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