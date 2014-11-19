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المجلس الدستوري الفرنسي يقر قانونا يتيح عزل الرئيس أمام جلسة خاصة للبرلمان

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المجلس الدستوري الفرنسي يقر قانونا يتيح عزل الرئيس أمام جلسة خاصة للبرلمان المجلس الدستوري الفرنسي يقر قانونا يتيح عزل الرئيس أمام جلسة خاصة للبرلمان

صادق، الأربعاء، المجلس الدستوري الفرنسي على قانون يتيح عزل رئيس الجمهورية في حال تقصير خطير أو نقص في واجباته، وذلك أمام جلسة خاصة للبرلمان، ويطلق هذه الآلية ١٠٪ من أعضاء مجلس الشيوخ، و١٠٪ من النواب الموقعين على مشروع قرار.

ويعتمد أحد مجلسي البرلمان، حينئذ، اقتراحا لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين، وهذا الاقتراح يجب أن ينقل فورا إلى المجلس الآخر، لكي يعتمده.

كان الرئيس الأسبق، جاك شيراك، أعلن عن هذا الإصلاح، في ٢٠٠٢، إلا انه لم يتم دراسته، سوى خلال ٢٠١٢، حيث صوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ، في أكتوبر الماضي.

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