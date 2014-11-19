المصريين الأحرار: ندعم قائمة الجنزوري بالانتخابات البرلمانية

أكد “حزب المصريين الأحرار” أنه يدخل في تحالفات أو صراعات تتعلق بالانتخابات البرلمانية “بالقائمة” من أجل مصلحة الوطن.

ووقال الحزب إنه أعطي الأولوية لأن يتقدم للأمة بمرشحيه فى الانتخابات على المقاعد الفردية ويعود ذلك لثقتنا الكبيرة فى مرشحينا وثقتنا فى أن الناخب سينحاز للذين نقدمهم له مؤكدا أن المواطن هو دائماً القاضي الطبيعي الذي نرتضي حكمه الصادق في محراب الديمقراطيه

وشدد حزب “المصريين الأحرار” على أنه يزكى القائمة الوطنية التى يديرها الدكتور “كمال الجنزورى” نفسه من أجل تقديمها، إدراكا منا لقيمة وأهمية المرحلة التى تمر بها البلاد.

وقال الحزب:”ونحن إذ نؤازره بقوه واثقين فى اختياراته, نتمنى أن تخرج القائمة بالمستوى الذى يجعلها تحوز ثقة وتأييد الشعب.. وعندما يتحقق ذلك سنكون قد أسهمنا فى وضع حجر لبناء جدار على طريق المستقبل”

و شدد الحزب أن المعركة الانتخابية لا يمكن أن تكون فرصة أو مناسبة لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة.. بقدر ما يجب أن تكون قدرة على تحمل المسئولية.. وذلك يمثل اختبارا صعبا نقدم أنفسنا لاجتيازه أمام جماهير شعبنا..

وتابع :”ثقتنا فى قدرة الدكتور “كمال الجنزورى” على تقديم قائمة وطنية جامعة.. لا تنفى إيماننا بأن المعركة الأصعب تمثلها الانتخابات الفردية.. وعلى تلك الأرضية نعاهد الوطن والتاريخ على أننا سنخوضها بشرف وأمانة, ونناشد الجماهير التى نحترم إرادتها أن تعمل معنا حتى نكون عند حسن ظن كل مواطن يعمل ويحلم بأن تكون المعركة الحقيقية ضد الفقر, الذى نؤمن بأننا جاهزون وقادرون على هزيمته”.

وختتم البيان بتأكيد حزب المصريين الأحرار على أن استقلال السلطة التشريعية شرط أساسي لبناء الدولة المدنية.